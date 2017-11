Parceria vai construir 612 apartamentos no Jardim Esperança

Foi assinada na sexta-feira passada a rescisão de contrato de permuta de um terreno que a Companhia Municipal de Habitação (Cohab) havia feito no passado e foi celebrada uma nova parceira que permitirá que o terreno, que voltou para posse do município, seja utilizado para construção de 612 apartamentos no Jardim Esperança, no Costeira. O novo empreendimento terá venda preferencial para cadastrados na companhia.

De acordo com o diretor-presidente da Cohab, José Ferreira Soares Neto, dependendo do estudo da Caixa Econômica Federal, os cadastrados podem obter um subsídio de até R$ 39 mil, sendo que o valor do apartamento é de aproximadamente R$120 mil. “A rescisão foi um ganho imensurável para o cidadão carente. Passamos de uma área não propícia a construção para uma boa localização. Após 14 anos sem empreender, com a nova parceria firmada, o município terá 612 unidades sem gastos para a Prefeitura”, avalia José Neto.

Os apartamentos serão destinados preferencialmente para inscritos que estão com os cadastros atualizados na Cohab com renda familiar entre R$ 1.800 a R$2.600 por mês (faixa 1,5) e que estão com o nome limpo no Serasa.