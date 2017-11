Na luta para não cair, Avaí vence Palmeiras por 2 a 1 em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dominar o primeiro tempo, mas jogar de forma burocrática, o Palmeiras foi surpreendido pelo Avaí, em Florianópolis, nos 45 minutos finais. A equipe alviverde perdeu por 2 a 1 nesta segunda-feira (20) e não conseguiu ultrapassar o Grêmio na briga pelo vice-campeonato nacional. Os palmeirenses, na terceira colocação, somam 60 pontos, um a menos que os gremistas, que também perderam na 36ª rodada, para o Santos. O time do Avaí, que luta para não ser rebaixado, voltou mais agressivo do intervalo. Fez dois gols em quatro minutos e segurou a vitória até o final. Aos 14 minutos do segundo tempo, após um pênalti cometido pelo goleiro Fernando Prass, o capitão Marquinhos abriu o placar. Ele bateu forte à esquerda do goleiro do time alviverde, que apesar de acertar o canto não conseguiu alcançar a bola. O gol desestabilizou o Palmeiras que continuava não conseguindo criar chances claras de gol. E mesmo quando os laterais chegavam perto da área, os cruzamentos saíam errados. O Avaí soube fazer o seu jogo. Com a bola no chão, numa enfiada de bola por meio dos zagueiros, o jovem Lourenço entrou livre na área e fez o segundo gol do time de Santa Catarina. O atacante definiu com precisão na saída do goleiro Prass. A jogada teve início no meio campo, após Michel Bastos perder uma dividida. Apenas nos 15 minutos finais, após estar perdendo por 2 a 0, o Palmeiras começou a chegar com mais perigo ao gol adversário. Dudu, em uma jogada individual, chutou com perigo, de longe. O goleiro Maurício fez uma defesa difícil, mas permitiu o rebote. Keno entrou na corrida e fez de cabeça o único gol do Palmeiras na partida. Aos 30 minutos da segunda etapa. O ataque do Palmeiras não mostrou empenho para empatar o jogo. O resultado não tirou o Avaí da zona do rebaixamento. Mas agora, tanto ele quanto Ponte Preta e Sport estão empatados com 39 pontos a duas rodadas do final. AVAÍ Mauricio Kozlinski; Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Marquinhos; Maurinho (Simião), Júnior Dutra (Luanzinho) e Rômulo (Lourenço). T.: Claudinei Oliveira. PALMEIRAS Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos (Willian), Tchê Tchê (Deyverson) e Moisés (Alejandro Guerra); Keno, Miguel Borja e Dudu. T.: Alberto Valentim. Estádio: Ressacada, em Florianópolis Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Cartões Amarelos: Simião e Mauricio Kozlinski (AVA); Fernando Prass e Willian (PAL) Gols: Marquinhos (AVA), aos 14min, e Lourenço (AVA), aos 17min, e Keno (PAL), aos 30min do segundo tempo