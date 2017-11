Trump diz que Coreia do Norte patrocina terrorismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que vai designar a Coreia do Norte como um "Estado patrocinador do terrorismo". Segundo a Casa Branca, a medida é um novo passo para fortalecer o isolamento internacional do governo de Pyongyang. É a primeira vez desde 2008 que o país governado por Kim Jong-un volta à lista. Diante disso, o presidente americano informou que hoje o Tesouro irá anunciar uma "grande" sanção à Coreia do Norte. Nos dias em que passou pela Ásia, Trump expressou preocupação com os líderes regionais em relação ao "perigo" da Coreia do Norte. Ele também repactuou alianças com o Japão e a Coreia do Sul. O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, afirmou ontem que ainda tem esperança de resolver o conflito com a Coreia do Norte de maneira diplomática. Tillerson afirmou ainda que acredita que as sanções contra o país estão surtindo efeito e que classificar a Coreia do Norte como "patrocinadora do terrorismo" acrescenta uma "camada extra" de punição. Segundo o secretário de Estado, há provas de que a Coreia do Norte está sofrendo com a falta de combustível.

IRAQUE

Plebiscito

A Suprema Corte do Iraque abriu o caminho para a região autônoma do Curdistão reverter o polêmico plebiscito sobre independência realizado há quase dois meses e anular o resultado da votação que apoiou a secessão do território. O tribunal iraquiano reiterou ontem uma decisão anterior que considera inconstitucional o plebiscito de 25 de setembro e exige sua anulação. Na crise, Bagdá exigiu que os curdos anulem seu resultado antes que tenham início negociações entre o governo central iraquiano e a região autônoma.

ALEMANHA

Coalizão

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou ontem que prefere a realização de eleições antecipadas a um governo de minoria, porque segundo ela dessa maneira seria possível garantir mais estabilidade política. Merkel também disse estar disposta a continuar no posto por mais quatro anos. As declarações são dadas após o diálogo por uma coalizão fracassar com a saída do Partido Democrático Liberal. "Eu não tenho um governo minoritário em meus planos, mas agora temos de ver o que acontece nos próximos dias", disse Merkel.

EUROPA

Solução

Michel Barnier, principal negociador da União Europeia (UE) para o Brexit - processo de retirada do Reino Unido do bloco -, disse hoje que o governo britânico precisa apresentar soluções de como resolver a questão da fronteira com a Irlanda. Barnier reiterou na conferência que Londres precisa apresentar propostas claras em breve para que as partes cheguem a um acordo sobre o Brexit, mas de forma que seja mantida uma fronteira transparente e aberta com a Irlanda. Segundo Barnier, "os que querem o Brexit precisam oferecer a solução".

ZIMBÁBUE

Impeachment

O presidente Robert Mugabe ignorou um prazo dado pelo partido governista, Zanu-PF, para que ele renuncie ou enfrente um processo de impeachment. A população local defende a saída de Mugabe e promete mais protestos para pressioná-lo. Ativistas da oposição e veteranos da guerra da libertação anunciaram mais manifestações para pressionar Mugabe, de 93 anos, a renunciar após 37 anos no poder. Alguns membros do partido governista dizem que um processo de impeachment pode levar alguns dias até sua conclusão.