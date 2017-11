Fifa confirma Cafu e Maradona entre assistentes de sorteio para a Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta terça-feira (21) os assistentes do sorteio que definirá o chaveamento da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Diego Maradona e Cafu estão entre os oito auxiliares do evento. A cerimônia será realizada no dia 1º de dezembro e contará ainda com oito assistentes. Além de Cafu e Maradona, as seguintes personalidades participarão do sorteio: o treinador Laurent Blanc, o ex-jogador Gordon Banks, o ex-zagueiro Fabio Cannavaro, o atacante Diego Forlan, o ex-atleta Carles Puyol e o também ex-jogador Nikita Simonyan. Na última sexta-feira (17), a Fifa anunciou que o ex-jogador inglês Gary Lineker, artilheiro da Copa do Mundo de 1986, comandará ao lado da apresentadora russa Maria Komandnaya a apresentação do sorteio para o Mundial que será sediado na Rússia.