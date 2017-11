Filipe Toledo vence prova no Havaí e sai na frente por 'Tríplice Coroa'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Filipe Toledo conquistou na madrugada desta terça-feira (21) a tradicional etapa Hawaiian Pro Haleiwa e saiu na frente na disputa pela Tríplice Coroa, troféu disputado anualmente que premia o melhor surfista na perna havaiana do circuito mundial de surfe. Em ondas de um metro e formação irregular, Filipe Toledo marcou 15,40 pontos para derrotar o americano Griffin Colapinto, o brasileiro Wiggolly Dantas e o taitiano Michel Bourez, que terminaram a competição da segunda até a quarta posição, respectivamente. Disputado nas ondas de Haleiwa, o evento abre a perna havaiana e é válido pelo WQS, o equivalente à segunda divisão do circuito mundial. Porém, como acontece por toda a temporada, as inscrições em etapas do WQS são abertas também aos surfistas de elite, que costumam participar das principais provas do circuito que serve também como classificatório para o circuito principal, a WSL. O próximo desafio de Filipe Toledo nas ondas havaianas será a participação na etapa de Sunset, a partir do dia 25 de novembro, que também é válida pelo WQS. O título da Tríplice Coroa e do circuito mundial será decidido a partir do dia 8 de dezembro em Pipeline, em prova válida pela WSL, que reúne a elite do esporte. Gabriel Medina, que tem chances de título mundial na disputa com John John Florence, não participou da etapa de Haleiwa.