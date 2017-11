(foto: Rede News 24 Horas)

Um motociclista morreu após colidir com um carro na manhã desta terça (21) na Rua Izaac Ferreira da Cruz, perto do cruzamento com a Rua Arapoti, no Sítio Cercado.

. O corpo dele ainda está na pista. O trânsito é complicado na região.