Walcyr Carrasco afirma que não vai tirar anã de 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor da novela "O Outro Lado do Paraíso", Walcyr Carrasco, afirmou nesta terça-feira (21) que não vai cortar a personagem Estela, interpretada por Juliana Caldas. Nos últimos dias circulou uma informação da saída da atriz da trama. Na novela, a anã sofre humilhações de Sophia, sua mãe, interpretada pela atriz Marieta Severo. "Que história é essa? Alguns sites estão publicando que vou cortar a anã. Mentira! Nunca me passou pela cabeça. É uma das principais personagens!", disse Carrasco, em sua conta no Twitter. A Globo antecipou os grupos de discussão com espectadores das novelas das nove e das seis. A conclusão mais comum foi a de que tanto "Tempo de Amar" quanto "O Outro Lado do Paraíso" sofrem com a falta de humor. O público entrevistado considera que as tramas são sérias demais. No caso do folhetim das nove, muitos acham "pesado". A informação é da coluna "Zapping", assinada por Fefito, e publicado no jornal "Agora", do Grupo Folha. Carrasco também aproveitou para desmentir os boatos de que teria cenas de pedofilia na novela. "Uma loucura!", comentou. Em outro tuíte ele explicou que não colocaria um menor em qualquer tipo de cena que causasse constrangimento, já que tal encenação é também proibida por lei.