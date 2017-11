Festival Estopim reúne plêiade de bandas

(foto: Gustavo Rodrigues)

A brazuca-latina Francisco, el Hombre (indicada ao Grammy Latino deste ano), a banda goiana Carne Doce, o quinteto pernambucano Tagore, e as curitibanas Mulamba, Tuyo e Trombone de Frutas são as atrações confirmadas para o Festival Estopim, que acontece entre os dias 15 e 17 de dezembro em local a ser confirmado. Com painéis sobre a música independente no Brasil, o evento pretende fomentar novas conexões e tornar-se um combustível para pensar e articular ainda mais a dita “cena curitibana”.

Leia nota completa no blog Pista 1