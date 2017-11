Palmeiras descarta Valentim e vai contratar técnico para 2018

DANILO LAVIEIRI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras decidiu que não ficará com Alberto Valentim no comando e que contratará um técnico para 2018. O clube fará o convite para que ele continue na Academia de Futebol na próxima temporada, mas como auxiliar técnico. Resta saber qual será a resposta de Valentim. Em entrevista ao SporTV na última segunda-feira (20), após a derrota para o Avaí ele disse que pretendia seguir a carreira como treinador, mas deixou em aberto a chance de manter seu atual cargo no Palmeiras. Pessoas próximas ao interino afirmaram ao UOL Esporte que ele ainda não foi comunicado da decisão e que espera conversar com a diretoria nesta terça-feira (21), dia de folga do elenco. O nome mais forte, agora, é o de Abel Braga. O técnico tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem, mas admitiu na última segunda que recebeu a proposta do Palmeiras e que conversará com a diretoria do Tricolor das Laranjeiras. Valentim comandou o Palmeiras em cinco vitórias (Atlético-GO, Ponte Preta, Grêmio, Flamengo e Sport), em três derrotas (Corinthians, Vitória e Avaí) e um empate (com o Cruzeiro).