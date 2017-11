BNDES não é babá de mau empresário, diz presidente do banco

DANIELLE BRANT SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) não é especializado em "campeãs nacionais" -como eram conhecidas as companhias JBS, Oi e as empresas de Eike Batista- e não é babá de mau empresário, afirmou, nesta terça-feira (21), o presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro. Ele participou de seminário realizado pela Acrefi (associação de instituições de crédito, financiamento e investimento) em São Paulo. "O banco não deu suporte para nada de errado que campeã A ou B ou C fez, porque dinheiro não tem carimbo, e o banco não é babá de mau empresário ou empresário pouco ético", afirmou. Política de "campeãs nacionais" foi como ficou conhecida a iniciativa do banco e dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff de conceder empréstimos para empresas de setores estratégicos para transformá-las em multinacionais. Entre as empresas que se beneficiaram estão JBS, Marfrig, Oi e Fibria. "O banco foi acompanhando corretamente as inversões que foram feitas por duas ou três dessas empresas que escorregaram na ética em seu comportamento, mas elas entregaram o produto do ponto de vista da aplicação dos recursos ao banco", disse Rabello de Castro. Ele também afirmou que, embora os desembolsos do banco tenham caído neste ano -20% até setembro-, o BNDES voltará a emprestar em 2018. A estimativa do presidente do banco de fomento é que os desembolsos cheguem a R$ 100 bilhões no próximo ano, o que representaria um crescimento de cerca de 30%.