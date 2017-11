Grêmio faz novo acordo com Lanús e abre venda de mais mil ingressos

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio terá cinco mil torcedores no estádio La Fortaleza, em 29 de novembro, na grande final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (21), o clube gaúcho fechou um novo acordo com o Lanús-ARG e anunciou cota extra de entradas para o setor visitante. A nova carga, com mais mil bilhetes, começará a ser vendida um dia depois do primeiro jogo da decisão. De acordo com o Grêmio, o Lanús topou aumentar o setor visitante mediante argumento de que a demanda brasileira por entradas foi enorme. Em menos de cinco horas, a torcida do time gaúcho esgotou quatro mil tíquetes. O acerto entre os clubes não muda a cota de entradas para visitantes no jogo a ser disputado nesta quarta-feira (22), em Porto Alegre. Na Arena, o Lanús-ARG seguirá com quatro mil torcedores. A barrabrava argentina é esperada com 15 ônibus em comboio. A venda segue os parâmetros já utilizados anteriormente. Será liberado apenas um ingresso para cada sócio do clube. A comercialização se inicia na próxima quinta-feira, às 11h (Brasília), pelo site arenapoa.com.br/ingressos e o preço será único: R$ 220. A retirada dos ingressos adquiridos pelo site deverá acontecer na sexta-feira (24), na Arena, entre 11h e 17h. Para pegar o ingresso é preciso levar o voucher gerado no site e também documento de identidade e o cartão de crédito usado no ato da compra. Grêmio e Lanús-ARG decidem a final da Libertadores sem saldo qualificado. O segundo jogo na Argentina é reflexo da prioridade do Tricolor ao Gauchão, no início do ano, e também ao 'caso Chapecoense', que usou um jogador suspenso durante a fase de grupos.