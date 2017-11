Cruzeiro recusa oferta de R$ 23 mi e segura Arrascaeta para 2018

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro recusou uma oferta de US$ 7 milhões (R$ 22,59 milhões) do Orlando City, dos Estados Unidos, por Giorgian De Arrascaeta. O clube da Flórida apresentou uma oferta há aproximadamente 15 dias aos mineiros. Mas a cúpula que fica à frente do futebol até 31 de dezembro recusou por considerar o valor baixo. O diretor de futebol Klauss Câmara confirmou o fato ao UOL Esporte, mas optou por não revelar os números apresentados na oferta vinda dos EUA. Javier, empresário do camisa 10, também ratificou a existência de uma proposta e ainda explicou por que o atleta não foi para a MLS (Major League Soccer) em 2018: "Não chegaram a oferecer algo coerente. O salário, por exemplo, é muito baixo", disse o representante do meia-atacante à reportagem. O vínculo de Arrascaeta com o Cruzeiro se encerra em dezembro de 2019. O atleta da seleção uruguaia está na capital mineira desde janeiro de 2015, quando foi contratado junto ao Defensor Sporting, do Uruguai. Em quase dois anos com as cores do clube de Belo Horizonte, o uruguaio disputou 138 partidas e marcou 34 gols. Ele ainda conquistou a Copa do Brasil 2017 pelo time. Arrascaeta custou 4 milhões de euros (R$ 12 milhões à época) aos cofres do Cruzeiro. Os mineiros ainda foram obrigados a comprar Gonzalo Latorre por US$ 3,7 milhões (R$ 12 mi) para contar com o atleta no elenco. A negociação pelo jogador de 23 anos, portanto, chega R$ 24 milhões.