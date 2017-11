'Paizinho, Vírgula' vem a Curitiba para roda de conversa

(foto: Divulgação)

Ele era engenheiro, mas quando seu primeiro filho nasceu descobriu que o que ele mais gostava de fazer na vida era ser pai. Foi assim que Thiago Queiroz deu vida ao Paizinho, Vírgula. Um blog com mais de um milhão de visitantes e que já se tornou um canal no Youtube com mais de 30 mil inscritos. Em ambos os espaços ele divide suas vivências enquanto pai e aborda diversos temas, entre eles, Disciplina Positiva e é sobre isso que ele vem falar em Curitiba. A roda de conversa acontece dia 2 de dezembro, às 14h30, na Casa Poppins com produção do Criança na Plateia e We Do Prime.

Dentro desse assunto, ele vai mostrar para os pais a importância do diálogo com os filhos, como manter esse diálogo, as diversas ferramentas disponíveis dentro da família para colocar em prática a disciplina positiva, a diferença entre elogio e crítica, permissividade x autoritarismo x disciplina positiva, como inserir na educação a fórmula gentileza e firmeza, como dar limites dentro desse conceito, entre outros assuntos que permeiam o tema. O bate papo é para voltado para pais, mães e cuidadores. Crianças são super bem vindas, monitores estarão à disposição para atender os pequenos no espaço brincante.

Os ingressos já estão à venda pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/thiago-queiroz---paizinho-virgula-pela-primeira-vez-em-curitiba__215288) a R$ 145 por pessoa ou R$ 250 duas pessoas. A Casa Poppins fica na Rua Albano Reis, 170, Ahú. Estacionamento no local. Mais informações pelo 41 99991 0025.

Sobre Paizinho, Vírgula

Thiago Queiroz é marido e pai. Também é outras coisas, mas praticante mesmo, só marido e pai. Quando o Dante, seu primeiro filho, nasceu, mergulhou de cabeça na paternidade, descobrindo ideias maravilhosas como criação com apego, disciplina positiva e parentalidade consciente. Por isso, criou o site Paizinho, Vírgula com a ideia de disseminar suas experiências e vivências com a paternidade. É certificado como líder pela organização Attachment Parenting Internacional e criador do primeiro grupo de apoio oficial no Brasil, o API Rio. Também é certificado como educador parental para disciplina positiva pela Positive Discipline Association. O site, redes sociais e canal podem ser encontrados como @paizinhovirgula.

Serviço

O que: Paizinho, Vírgula em Curitiba – Roda de Conversa sobre Disciplina Positiva

Quando: 02 de dezembro às 14h30

Onde: Casa Poppins

Quanto: R$ 145/pessoa ou R$ 250/duas pessoas. Crianças são bem vindas