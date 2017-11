Nova diva do blues americano faz show em Curitiba

(foto: Divulgação)

Considerada uma das divas do blues americano da atualidade, a texana Andrea Dawson desembarca pela primeira vez no Brasil neste mês para uma série de shows e faz uma escala em Curitiba. A apresentação inédita na capital paranaense acontece nesta quinta,dia 23 de novembro no palco do Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) a partir das 21horas. O show contará com a participação do premiado guitarrista paulistano Igor Prado que se tornou o primeiro sul-americano indicado ao Grammy do Blues Norte- Americano em 2016.

Natural de Pennsylvania, Andrea cresceu fazendo backing vocals nos cultos da igreja Batista local e logo, aos quatorze anos começou a chamar atenção devido a enorme versatilidade.

Nos anos noventa Andrea se mudou para Austin, capital musical no sul dos EUA, e começou a ganhar reconhecimento transitando em diferentes segmentos como blues, o gospel e o circuito de jazz.

Outro famoso projeto de Andrea em Austin é a "At Last Band", uma big band em tributo a cantora Etta James, sua principal referência.

A artista já tocou nos principais festivais de passou por diversos países da Europa, Japão e Australia tendo tocando nos principais festivais do gênero.

Andrea vem ao Brasil pela primeira vez para mostrar porque é considerada uma das mais consistentes cantoras da cena Texana.

Os ingressos custam R$30,00 (1o lote promocional) e estão disponíveis para venda no local do show e online através do www.sympla.com.br . Valor sujeito a alteração sem aviso prévio.

SERVIÇO:

ANDREA DAWSON & IGOR PRADO

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 23 de Novembro de 2017 (Quinta-feira)

Horário: a partir das 21h

Entrada: R$ 30,00 (1o lote promocional). Valor sujeito a alteração sem aviso prévio.

Pontos de venda: no local e online - www.sympla.com.br