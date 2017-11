São José dos Pinhais terá time na disputa da segunda divisão 2018

(foto: Ademar Marques/PMSJP)

Depois de passar pelas semifinais derrotando o Batel de Guarapuava nos jogos de ida e volta, o São Joseense voltou a vencer fora de casa e, desta vez, pela final e valendo o título da Série C do Campeonato Paranaense. Na tarde de domingo (19), o time de São José dos Pinhais foi até Rolândia, no Norte do Estado, e venceu a equipe do REC E.C no jogo de ida pelo placar de 1×0 e agora até um empate dá a vitória ao São Joseense no próximo domingo (26), no jogo da grande final da Série C, às 16h, no Estádio do Pinhão.

Com saldo de gols na reta final do campeonato, o São Joseense já soma 27 pontos em 11 jogos, sendo oito vitórias, três empates e nenhuma derrota. Em segundo lugar, vem o REC E.C de Rolândia, que tem 24 pontos e agora decide o título com São José dos Pinhais. O gol que deu a vitória ao São Joseense saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Depois de um passe de Sotto, Willian sozinho na ponta da grande área chutou forte e marcou 1×0 para o time de São José dos Pinhais, o placar permaneceu assim até o apito final.

Pela excelente campanha nesta temporada, o time de São José dos Pinhais conquistou vaga para disputar a Série B do Campeonato Paranaense em 2018, sendo o primeiro time profissional da cidade a ocupar uma posição importante no futebol do Paraná. Com a ascensão à Série B, o São Joseense terá seus mandos de jogos no Estádio Municipal do Pinhão, no Xingu, em São José dos Pinhais.

O da decisão no domingo será às 16 horas.