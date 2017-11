Prefeitura divulga como será a 'Proclamação do Natal' de Curitiba

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

Com o tema Luz dos Pinhais: Natal de Curitiba, a temporada natalina na capital paranaense terá espetáculos, apresentações e atividades diárias e gratuitas. A programação começa nesta quarta-feira (22/11) e vai até 24 de dezembro. A decoração especial vai embelezar a cidade até 6 de janeiro.

O Natal é um momento importante para o fomento do turismo local, disse o prefeito Rafael Greca, na apresentação da programação de Natal para imprensa e influenciadores digitais nesta terça-feira (21/11), no Salão Brasil da Prefeitura. "Nada me traz mais alegria do que a fotografia que eu vi ontem à noite que mostrou o centro de Curitiba com o calçadão limpo, a árvore de Natal iluminada e os lampadários republicanos com luz amarela para permitir que as Estrelas de Belém brilhem azuis", afirmou Greca.

A celebração começa nesta quarta-feira (22/11), às 20h, com a Proclamação do Natal, uma solenidade ao ar livre, no Centro Histórico, em que os sinos tocarão e "anjos" anunciarão a chegada do espírito natalino. O público também verá apresentações de danças étnicas, do Coral Thalia e da Banda Musical da Caximba, além de uma feira de artesanato e gastronomia.

Também nesta quarta, todas as árvores de Natal das dez regionais da cidade serão iluminadas simultaneamente, às 19h.

Nos dias seguintes, apresentações musicais ocuparão diversos pontos na cidade, em todas as regionais. As calçadas do Centro Histórico e da Rua XV de Novembro serão os núcleos das festividades durante o mês do Natal. Confira aqui a programação completa do Luz dos Pinhais: Natal de Curitiba

Decoração

A decoração estará presente nos parques Barigui e Tanguá, que receberão árvores iluminadas de Natal. No parque Lago Azul, um presépio iluminado celebrará o nascimento de Jesus. O Jardim Botânico, por sua vez terá decoração especial, com a iluminação da Estufa e da Árvore da Vida, composta por flores vermelhas.

A Árvore da Vida também poderá ser vista na Rua XV de Novembro. Composta por sálvias vermelhas e com iluminação especial a árvore vai compor o cenário do centro. Em frente aos imóveis históricos da cidade, uma brilhante estrela iluminará a memória da cidade. O Memorial de Curitiba terá uma árvore especial e será decorado com temas natalinos e referências às etnias que formaram Curitiba.

A decoração também terá flâmulas nas cores – verde e vermelho - do Natal na Igreja do Rosário, no Solar do Rosário, na Igreja Presbiteriana Independente, no Palacete Wolf, na Cinemateca, na Catedral de Curitiba, na Capela Santa Maria, no Mercado Municipal e nas Ruas da Cidadania e Regionais.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES

Auto de Natal

O Auto de Natal vai acontecer no Reservatório da Sanepar no Alto de São Francisco todas as terças-feiras, de 28 de novembro e 19 de dezembro, às 20h.

Feira Especial de Natal

A tradicional Feira Especial de Natal reúne artesãos nas praças Osório e Santos Andrade e oferece produtos com o tema. A feira começa na quinta-feira (23/11) e vai até 23 de dezembro, de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 19h.

Natal no Paço

Nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, a fachada do Paço da Liberdade receberá projeções de luz de temática natalina para contar a história de Natalia, uma menina que não vê a hora de se tornar adulta para fazer o que quiser. O evento começa às 20h30.

O Palácio Encantado

O espetáculo de Natal do Palácio Avenida está na 27ª edição – a segunda sob o comando do banco Bradesco. O tradicional coral se apresentará de 1 a 17 de dezembro, às sextas, sábados e domingos, sempre às 20h15, no Palácio Avenida, na Rua Luiz Xavier, no Centro.

Capela Santa Maria

Espaço destinado à música erudita, a Capela Santa Maria será palco do Concerto Natalino Camerata Antiqua de Curitiba, nos dias 15 e 16 de dezembro, às 18h30, e a apresentações da Opera Orchestra Curytiba, de 19 a 22 de dezembro, às 20h.

Memorial de Curitiba

Além da cerimônia de Proclamação do Natal, o Memorial será ornamentado com uma árvore étnica, que vai mostrar a cultura das etnias que formaram Curitiba. O programa Pavilhão Étnico terá apresentações de dança folclórica. O Memorial também vai receber a Exposição Oficina Itinerante de Mini Presépios, até 6 de janeiro.

Mercado Municipal

O Mercado terá programação especial até 5 de janeiro, com apresentação de coral, aulas de culinária, uma feira especial com produtos natalinos e ainda uma visita do Papai Noel, com distribuição de frutas da época.

Nataleluia

Há 20 anos na programação natalina de Curitiba, o Nataleluia é um espetáculo que apresenta a mensagem de Natal com performances ao vivo e com o apoio de mais de 700 voluntários. Reúne orquestra, teatro, dança, um grande coral e efeitos especiais.

Ingressos e informações pelo site: www.nataleluia.com.br

Feira de Santa Rita

Evento tradicional promovido pela Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia. A feira é a principal fonte de recursos para atender as mais de 168 entidades carentes cadastradas na associação. São três dias de apresentações musicais e folclóricas em uma grande praça de alimentação e estandes com venda de enfeites, artesanato, roupas, brinquedos, bijouterias.

O evento será dia 1 de dezembro, da 14h às 22h, e nos dias 2 e 3 de dezembro, das 10h às 22h, no espaço Expo Renault.

Orquestra no Jardim Botânico

A Orquestra Filarmônica Unicesumar vai se apresentar no Jardim Botânico, ao pôr do sol. Sob a coordenação do Maestro e Diretor Artístico Davi Oliveira, a Orquestra executa um programa de concerto diversificado, constando obras sinfônicas, populares e trilhas sonoras. Conta com 65 músicos que estão organizados entre as sessões das cordas, sopros e percussão sinfônica. A apresentação será no dia 26 de novembro às 19h30.

PROGRAME-SE PARA A ABERTURA DO NATAL

22 de novembro

Proclamação do Natal

Local: Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 - São Francisco)

Horário: 20h

Iluminação das Árvores de Natal das Regionais

Horário: 19h

Bairro Novo: R. Tijucas do Sul, 1700 - Sítio Cercado

Boa Vista: Av. Paraná, 3600 - Boa Vista

Boqueirão: Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 - Boqueirão

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 - CIC

Cajuru: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 - Cajuru

Matriz: Praça Rui Barbosa, 101 - Centro

Fazendinha/Portão: R. Carlos Klemtz, 1700 - Fazendinha

Santa Felicidade: R. Santa Bertila Boscardin, 213 - Santa Felicidade

Tatuquara: R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Tatuquara

Apresentação de violino dos alunos da Regional Portão

Local: Auditório Antônio Carlos Kraide – Portão Cultural

Endereço: Av. Rep. Argentina, 3430 - Água Verde

Horário: 19h

Coral Arautos do Evangelho

Endereço: Rua Santa Bertila Boscardin, 213 - Santa Felicidade

Horário: 15h

Coral dos alunos do CEI Pedro Dallabona

Endereço: Rua Santa Bertila Boscardin, 213 - Santa Felicidade

Horário: 10h

Banda da Fanfarra da Escola Municipal Maria Clara Brandao Tesseroli

Endereço: R. João Ribeiro Lemos, 380 - Novo Mundo

Horário: 19h