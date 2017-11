Domingo será de comida e rock´n roll no Crossroads

Uma viagem musical pelos estilos que influenciaram o rock e suas vertentes. Um verdadeiro passeio pelo jazz, boogie woogie, jump blues, rockabilly, além de muito rock´n´roll. Assim será a edição Vintage “Thunderstruck Food Park” que invade no domingo, dia 26 de novembro, o estacionamento do Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310).Com decoração temática, gastronomia sobre rodas e música ao vivo, o evento vai funcionar das 13h30 às 22horas e terá entrada gratuita.

O line-up será formado por três grandes nomes do cenário musical paranaense. A Mr. Gomes vai relembrar o clássico do rock nos anos 50 e 70, com pitadas de boogie woogie, blues, como Elvis Presley, Johnny Cash e Beatles. Já, a banda curitibana Gringo’s Washboard foi criada em meados de 2012 com o intuito de resgatar a música de New Orleans e toda a magia da época. Na bagagem, o grupo traz o blues de Bessi Smith, Ma Raynei, Blind Joe Taggart, o Spiritual de Mahalia Jackson, o jazz de Louis Armstrong, Fats Waller, Cab Calloway e muito outros. No palco, instrumentos representativos da história da música local, como a washboard, contrabaixo acústico, trompete, guitarra e voz. No ano passado, alcançou o Top-16 do programa Super Star.

Para completar a festa, a banda Hillbilly Rawhide, formada há 14 anos em Curitiba, promete muito country de raiz, hillbilly, Western, bluegrass, boogie woogie, trucker´s music, rock´n´roll primitivo, blues e psychobilly.O próprio nome já diz muito sobre a banda: Hillbilly é um musical estilo originário das montanhas do Sul dos EUA e ''rawhide'' é uma expressão que significa ''casca grossa''. O grupo já lançou três álbuns, um EP, um ao vivo e um DVD. A discotecagem fica por conta do dj Double.

Já a praça de alimentação no estilo de feiras gastronômicas da cidade, a edição vai receber food trucks, como O Aviador Burger Truck, com seus hambúrgueres suculentos, e a Pizza CWB, que terá em seu cardápio pizzas, lasanhas e bruschettas. Ainda o público poderá apreciar diversas opções de chope artesanal da Bastards Brewery.

SERVIÇO:

Thunderstruck Food Park – Edição Vintage

Atrações: Mr. Gomes, Gringo’s Washboard e Hillbilly Rawhide

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 26 de novembro de 2017 (Domingo)

Horário: das 13h30 às 22h

Entrada: gratuita

Informações: 41 32433711/ 30242004/ www.crossroads.com.br

Censura: Livre