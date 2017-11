Chuva com granizo e ventos fortes cortam o Paraná nesta terça

(foto: Reprodução/Twitter/Simepar)

O tempo é chuvoso em boa parte do Paraná nesta tarde de terça-feira (21). Desde a manhã, chove forte nas regiões Oeste e Sudoeste. O temporal vem acompanhado por ventos fortes, às vezes acima dos 60 km/h. Em Pinhão, no Sudoeste, a velocidade dos ventos chegou aos 68 km/h. A frente avança para as demais regiões. Em Irati, no Centro-Sul, a chuva veio com granizo no começo da tarde.

O deslocamento da massa de chuva é em sentido à Grande Curitiba. Na Capital, pode chover forte entre o fim da tarde e começo da noite.