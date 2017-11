Festival reúne jovens artistas no Parque Barigui

O Parque Barigui será palco da última final de 2017 do Festival Talento Jovem, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, da Prefeitura de Curitiba, no próximo sábado, dia 25. O evento, que tem como objetivo promover a cultura da paz e da não violência, acontecerá das 10 às 18 horas no espaço de eventos (antigo Parque Alvorada) e receberá jovens alunos da rede pública de ensino em apresentações de dança, canto e bandas que foram destaques nas edições anteriores, além de exposição de desenhos e fotos.

Segundo o coordenador do festival, Tiago Campos, a intenção é oferecer aos jovens de Curitiba uma oportunidade de divulgar seus trabalhos e incentivar o desenvolvimento pessoal e artístico.

O projeto foi lançado em maio, percorreu dez bairros da cidade e já reuniu mais de 12 mil pessoas. “Realizamos também uma edição inclusiva, no Centro de Criatividades do Parque São Lourenço, com apresentação de artistas com deficiência, que foi muito gratificante”, completa o coordenador.

Além dos alunos participantes, artistas locais com experiência, como as bandas DARE, Perna Leiga e Santa Rima, o cantor Stefan e a dupla sertaneja Eduardo Fraga e Willian Moraes também se apresentarão ao longo do dia. Aulão de zumba, demonstração de grafitti, mini pista de skate, desafio de cesta de basquete, workshop de futebol americano e barracas com exposição dos projetos da secretaria completam as atividades durante todo o dia.

Serviço

Festival Talento Jovem – Edição Final 2017

Data:25 de novembro de 2017

Horário: 10 horas

Local: Parque Barigui (Centro de Eventos – Antigo Parque Alvorada) - BR-277, S/N.

Informações adicionais: facebook.com/SMELJPMC