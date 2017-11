Dez minutos de pausa podem evitar a compra feita só por impulso

MARA GAMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A especialista em finanças pessoais Carol Sandler lança o livro "Detox das Compras - Como se livrar do consumismo e repensar a forma como gasta seu dinheiro" nesta quarta, 22, em São Paulo. A pedido da reportagem, ela dá cinco dicas para a se defender das compras por impulso e do consumismo em épocas de muitas ofertas. 1- Faça uma lista do que você precisa comprar. Somos impulsivos por natureza. Sem organização, não dá para resolver. Depois da lista, estabeleça um orçamento para a sua lista. 2- Gaste com consciência. Vale se perguntar: será que eu preciso disso, não tenho nada parecido ou que exerça a mesma função? Eu realmente gosto disso ou tenho visto tantas pessoas com isso que passei a querer? 3- Combata o impulso. Dê ao menos dez minutos de pausa quando sentir impulso de comprar. Muitas vezes, quando você compra por impulso, chega em casa e nem se lembra do que comprou. Se você esperar dez minutos, pode ser que se esqueça do que queria tanto. 4- Não parcele. É difícil dizer isso num país como o Brasil, porque virou um traço cultural parcelar. Mas o melhor é juntar o dinheiro para fazer a compra que você planejou. Usar o limite de crédito para as compras de supermercado é preocupante. Financiamento para comprar uma casa é saudável, para empreender, também. Mas para custear consumo, não tem sentido. 5- Fuja dos baratinhos. São dois gastos: comprar e comprar o substituto. Saiba que alguém está pagando pelo preço baixo. É mão de obra escrava ou mal remunerada. Material de baixa qualidade. Combata os descartáveis.