Madrigal da UFPR interpreta obra de Beethoven

(foto: Divulgação)

O tema do próximo concerto do Madrigal da Universidade Federal do Paraná será o oratório de Ludwig van Beethoven, Cristo no Monte das Oliveiras. Serão três apresentações, de 23 a 25 de novembro, às 20h30, no Teatro da Reitoria, sob regência e direção artística de Alvaro Nadolny.

O oratório “Cristo no Monte das Oliveiras” (Christus am Ölberge), foi composto em 1803 por Ludwig van Beethoven. É uma obra dramática e exalta a passagem bíblica sobre a paixão, morte e ressurrreição de Cristo. A composição é pontuada para o tenor que representa Cristo, o soprano representado Serafim, e o baixo o apóstolo Pedro.

Serviço:

Madrigal da UFPR - Cristo no Monte das Oliveiras, de Beethoven

Dias 23, 24 e 25 de novembro, às 20h30

Regência e Direção Artística: Alvaro Nadolny

Local:Teatro da Reitoria (Rua XV de novembro, 1299 - Centro)

Entrada: Leite longa vida ou em pó