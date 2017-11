Brasil precisa deslocar carga tributária do consumo para a renda, diz relator

FLAVIA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil precisa deslocar do consumo para a renda o peso dos impostos cobrados, defendeu nesta terça-feira (21) o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), relator da Comissão Especial da Reforma Tributária. "O maior programa de inclusão social do Brasil será um sistema tributário justo que tribute menos os mais pobres e amplie o mercado consumidor do Brasil", disse. A uma plateia de empresários em São Paulo, em evento do Grupo Lide, Hauly ressaltou que o sistema tributário brasileiro concentra riqueza e precisa ser simplificado. Para tanto, a melhor saída, disse ele, seria a criação de um imposto único, o IVA, que reuniria os tributos de bens e serviços. Segundo o deputado, a carga tributária bruta de quem ganha até dois salários mínimos fica ao redor de 53,9%, em comparação a 29% pagos por quem ganha mais de 30 salários mínimos. "É um sistema caótico. Quem pode mais, chora mais", disse ele, ao ressaltar que os países mais desenvolvidos focam a tributação da renda e não do consumo. NÃO DA PRA DEIXAR PRA 2019? Hauly disse achar possível que a reforma tributária seja votada até o primeiro trimestre do ano que vem. Segundo ele, o presidente Michel Temer e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conhecem a proposição. De acordo com Hauly, Maia sinalizou que se a proposta for apresentada, ele a encaminhará para votação. O deputado disse ainda que, em conversa com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), ele perguntou se a ideia não poderia ser deixada pra 2019. O deputado disse que vem reforçando a políticos e governantes que a reforma do sistema tributário não dará "prejuízo eleitoral."