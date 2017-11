Com ventos de 146 km/h, Londrina registrou o maior desastre natural do ano

A Defesa Civil de Londrina informa que as fortes chuvas em Londrina, no final da tarde de segunda-feira (20), podem ser consideradas como o maior desastre natural registrado no ano, provocando a queda de dezenas árvores em vários bairros da cidade. Boa parte das árvores que tombaram foi diagnosticada como saudável, no entanto, não resistiu à velocidade dos ventos, que chegou a 146 quilômetros por hora.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e diversas secretarias municipais trabalharam intensamente até as 2h da manhã desta terça-feira (21), retomando as ações assim que clareou o dia. As ações no primeiro dia foram voltadas para desobstrução das principais vias públicas da cidade, e atendimento de casos em que o risco de vida era iminente.

De acordo com a Defesa Civil, os principais bairros atingidos pelas chuvas e ventos fortes foram Jardim Aragarça, Aeroporto, San Izidro, San Fernando, Califórnia, Piza, Monte Belo e adjacências, na região leste da cidade.

O coordenador-adjunto da Defesa Civil em Londrina, Demerval Anderson do Carmo, afirmou que até a manhã desta terça-feira (21) foram 141 notificações de quedas de árvores na área urbana do município. Também foram registrados destelhamentos em oito imóveis, e sete pontos de alagamentos em vias como avenidas Dez de Dezembro, Duque de Caxias, Higienópolis, Paul Harris, entre outras.

Carmo apontou que o procedimento adotado pela Defesa Civil, que atuou com auxílio de voluntários, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, permitiu que os moradores de áreas atingidas fossem atendidos com rapidez. “Fizemos um trabalho diferente, em que as viaturas da Guarda Municipal saíram da base da Defesa Civil abastecidas com lonas para que, durante o patrulhamento e rondas, pudessem atender as residências que precisassem desses materiais. Enquanto isso, a Defesa Civil realizou corte de árvores para desobstrução de vias. Foi a maneira que encontramos para, em um primeiro momento, otimizar o trabalho”, afirmou.

A Defesa Civil formou cinco equipes, compostas por agentes e voluntários. E o Corpo de Bombeiros deslocou duas equipes para executar o corte das árvores que caíram. “Essas sete equipes, no total, atuaram na região urbana da cidade até a madrugada de hoje (21). Porém, estaremos vistoriando mais bairros durante a tarde e pode ser que o índice de notificações aumente”, apontou o coordenador-adjunto da Defesa Civil.

Há também registros de estabelecimentos públicos que foram prejudicados. A Secretaria Municipal de Educação (SME) identificou queda de árvores nas escolas municipais da Vila Brasil, Miguel Bespalhok e San Izidro, e no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rosângela Romano. Nas escolas Mábio Gonçalves Palhano, Maestro Andrea Nuzzi, Maria Irene Vicentini Theodoro e Maria Carmelita Vilela Magalhães foram registrados alagamentos. Houve queda do portão de acesso da Escola Municipal Joaquim Pereira, no CMEI Iracema ocorreu queda do toldo com alagamento em alguns pontos, e na escola Suely Ideriha telhas da cozinha quebraram.

Com exceção da Escola Municipal San Izidro, onde as aulas foram suspensas nesta terça-feira (21), as demais unidades estão funcionando normalmente. A San Izidro irá retomar as aulas amanhã (22).

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) informou que o Parque Municipal Arthur Thomas foi interditado para visitação pública, devido à ação das chuvas e quedas de árvores dentro da área de preservação e pistas de caminhada. Não há previsão para o parque ser reaberto.

A Prefeitura comunica que, em casos de quedas de árvores que estão prejudicando a passagem de pessoas ou veículos, os munícipes estão autorizados a realizar o corte. Em seguida, é preciso entrar em contato com a SEMA, pelos telefones 3372-4762 e 3372-4781, para que seja programada a retirada dos troncos e estes obtenham a destinação correta, dentro de um cronograma de trabalho.

Em caso de alagamentos, desabamentos ou quedas de árvores em vias públicas, a população devem informar a Defesa Civil no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.

Sercomtel Telecomunicações – A Sercomtel informa que devido às fortes chuvas, que derrubaram árvores e postes em várias regiões da cidade, está trabalhando desde a madrugada na recomposição da rede, juntamente com as equipes da Copel. Pelo menos 40 técnicos da Sercomtel estão nas ruas realizando a manutenção da rede de telefonia e internet.

As principais estações da operadora afetadas pela falta de energia foram Vilas Boas, Waldemar Hauer, São João e Interlagos, além dos armários localizados no Recanto do Salto, Jardim Califórnia, Jardim Tucanos e Jardim Monte Carlo. A Sercomtel estima que até 15 mil clientes possam ter sido afetados devido à dificuldade para fornecimento dos serviços.

Ainda não há previsão para normalização completa do atendimento. O telefone da Sercomtel para atendimento dos clientes de telefonia fixa e internet é 10343.