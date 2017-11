Lucas Lima é afastado e não atuará mais pelo Santos

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou o afastamento do meia Lucas Lima dos dois últimos jogos do time no Campeonato Brasileiro —diante do Flamengo no próximo domingo (26), no Rio de Janeiro, e contra o Avaí, no dia 3 de dezembro, na Vila Belmiro. O camisa 10 só ficaria no clube caso aceitasse a proposta de renovação contratual, fato que não aconteceu.

Com o afastamento dos dois últimos jogos, Lucas Lima se despede do clube paulista. Na Vila Belmiro, dirigentes e comissão técnica acreditam que o jogador já está acertado com o Palmeiras.

Lucas Lima recusou a proposta de renovação do Santos, que ofereceu R$ 600 mil mensais de salário e mais luvas em um contrato de três temporadas.

A diretoria santista adiantou a definição do futuro do jogador após receber os torcedores uniformizados no CT Rei Pelé no último sábado (18). O pedido de afastamento do jogador era unânime entre a torcida.

Além disso, o mau futebol apresentado pelo atleta nos últimos jogos foi determinante para que a diretoria enfim optasse pelo "xeque-mate".

Segundo assessoria de imprensa do Santos, Lucas Lima seguirá treinando com os atletas do time sob o comando do técnico Elano Blumer nas próximas duas últimas semanas, no CT Rei Pelé.