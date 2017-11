Coritiba perde volante em fim de contrato e pode vender lateral

Alan Santos: rumo ao México (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba pode ficar sem mais dois jogadores para a temporada 2018. O volante Alan Santos, 26 anos, tem contrato encerrando no próximo mês e não vai renovar. Ele já tem acordo com um clube do México. Já o lateral-direito Dodô, com contrato até metade de 2018, tem proposta de um clube da Ucrânia e pode ser vendido pelo Coxa. As informações são do blog da jornalista Nadja Mauad.

Dodô, 19 anos, está avaliado em R$ 7,7 milhões pelo site alemão Transfermarkt, especializado em transferências. Um dos fatores que eleva o valor do jogador é a experiência em seleções de base – ele atuou duas vezes pela Sub-17 e 11 pela Sub-20. Em janeiro de 2017, foi titular do Brasil no Sul-Americano Sub-20.

No entanto, o Coritiba tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, segundo o Portal da Transparência do clube. Não há informações sobre o proprietário da outra metade.

Alan Santos, 26 anos, está avaliado em R$ 3,8 milhões. O jogador veio ao Coritiba em 2015, após seu contrato com o Santos encerrar. Disputou 98 jogos (92 como titular) e marcou oito gols pelo Coxa desde então.

Além de Dodô e Alan Santos, o Coritiba pode perder mais 20 jogadores, todos em final de contrato em dezembro: o goleiro William Menezes; os laterais Léo e Carleto; os zagueiros Márcio, Luizão e Cleber Reis; os volantes João Paulo, Jonas e Edinho; os meias Baumjohann, Anderson, Tiago Real, Daniel, Tomas Bastos e Rafael Longuine; e os atacantes Henrique Almeida, Neto Berola, Rildo, Getterson e Filigrana.

O centroavante Alecsandro está emprestado pelo Palmeiras até o final de 2017. No entanto, ele já tem um pré-contrato com o Coritiba para 2018.

COM CONTRATO PARA 2018

Jogadores com vínculo com o Coritiba para a próxima temporada

Goleiros: Bruno, Rafael Martins, Wilson

Zagueiros: Geovane, Werley, Walisson Maia, Romércio, Thalisson Kelven

Laterais: Dodô, Henrique, Rodrigo Ramos, William Matheus

Volantes: Galdezani

Meias: Kady, Yan Sasse, Ruy, Thiago Lopes

Atacantes: Alecsandro, Iago, Kleber, Keirrison, Evandro