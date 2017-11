'Financial Times' atinge público recorde com 900 mil assinantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal britânico "Financial Times" divulgou, nesta segunda-feira (20), que passou a marca de 900 mil assinantes. "Esse é um marco muito importante e um feito fantástico", disse o presidente da empresa, John Ridding, em nota. Segundo a publicação, é a maior quantidade de leitores da história do "Financial Times", que existe há 130 anos. A circulação diária é de 190 mil cópias por dia, o que significa que mais de 700 mil assinam o jornal apenas em sua versão digital. Em abril, eram 650 mil assinantes digitais, de acordo com um comunicado anterior. Em 2016, o jornal revelou que a receita de sua edição digital superou a do impresso, representando 60% do total. A publicação é controlada desde 2015 pelo grupo japonês de mídia Nikkei Inc.