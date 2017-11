Atleta recebe alta de hospital após quase ter perna amputada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após exatos 23 dias, o tight end Zach Miller, do Chicago Bears, recebeu alta na última segunda-feira (20) do hospital onde ficou internado, em Nova Orleans (EUA), após correr o risco de ter a perna esquerda amputada. Na partida contra o New Orleans Saints, no fim de outubro, pela temporada regular da NFL, Miller sofreu um forte deslocamento no joelho, que afetou uma artéria. Ele precisou passar por uma cirurgia emergencial para evitar problemas vasculares e uma possível perda do membro. "Liberdade! Adivinhe quem está em casa?", festejou Miller em seu perfil no Twitter. O jogador de 33 anos, no entanto, ainda não tem prazo estipulado para voltar a jogar.