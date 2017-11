Jogador é expulso de jogo por cotovelada em Westbrook

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido como “esquentadinho” na NBA, o pivô DeMarcus Cousins até vinha se controlando bem ao longo da atual temporada do basquete americano. Mas o momento "zen" durou 17 partidas do New Orleans Pelicans, pois na última segunda-feira (20) o jogador acertou uma cotovelada em Russell Westbrook e foi expulso do jogo contra o Oklahoma City Thunder na metade do terceiro quarto.

No momento da confusão, o placar era favorável ao Thunder: 76 a 72 na partida realizada no Smoothie King Center, casa dos Pelicans. Westbrook tentou e errou um arremesso, mas buscou o rebote sobre Cousins. O pivô recuperou a bola e viu o armador rival tentar desarmá-lo. Ao colocar o corpo na frente de Westbrook, Cousins girou o tronco e atingiu o adversário na orelha. Mesmo com a imagem confirmando a agressão, o jogador dos Pelicans contestou a marcação, dizendo “ele se jogou”. Apesar de deixar a quadra antes da hora, Cousins anotou 18 pontos e nove rebotes em 26 minutos, igualando Jrue Holiday, segundo cestinha do time na partida.

Na ausência dele, Anthony Davis chamou a responsabilidade, marcando 36 pontos em 15 minutos e sendo fundamental na vitória por 114 a 107. Na média da temporada, Cousins continua sendo um dos destaques de toda NBA. Ele tem a quinta melhor média de pontos (26,6) e é o terceiro em rebotes (12,9) por partida. Graças ao desempenho dele e Davis, os Pelicans estão em sétimo na Conferência Oeste, com nove vitórias e oito derrotas.