Criador do mangá 'Samurai X' é preso por posse de pornografia infantil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O japonês Nobuhiro Watsuki, 47, autor do mangá "Samurai X", foi preso nesta terça-feira (21), no Japão, por posse de pornografia infantil. De acordo com os sites "Yomiuri Shimbun" e "Yahoo Japão", ele foi detido após a polícia de Tóquio ter encontrado em sua casa DVDs com vídeos de garotas menores de idade nuas. A pena pode chegar a um ano de prisão ou multa igual ou superior a 1 milhão de ienes (aproximadamente R$ 29 mil).

O mangá "Rurouni Kenshin", conhecido no Ocidente como "Samurai X", foi lançado em 1994 e vendeu mais de 70 milhões de cópias no mundo. Ele ganhou adaptações para o cinema e inspirou jogos eletrônicos. Watsuki esteve no Brasil em 2015, quando participou da feira de quadrinhos Fest Comix.