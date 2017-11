'O que me incomoda é colocarem em xeque meu caráter', diz Luís Fabiano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com 20 jogos disputados e seis gols marcados pelo Vasco, Luís Fabiano terá de encarar mais um período longe dos gramados. Por voltar a sentir dores no joelho direito após a partida contra o Vitória, no dia 5 de novembro, o atacante não atuará mais em 2017 —ele havia ficado afastado por 75 dias, recuperando-se de uma cirurgia no mesmo local. Questionado por parte da torcida pelo longo período de inatividade, o centroavante mostrou-se chateado com as críticas e dúvidas quanto ao seu comprometimento com o clube carioca. "O que me incomoda é colocarem em xeque o meu caráter, o meu profissionalismo. Eu fiz a minha carreira, muita longa, baseada no meu compromisso com os clubes onde joguei. Em muitos jogos, no começo, entrei com certo tipo de dor no joelho. A gente sabe que vai ter crítica, a torcida é movida à paixão, quer que o jogador entre em campo, faça gol. Mas quem acompanhou toda a minha a luta sabe o quanto trabalhei para tentar voltar mais rápido, para tentar vestir a camisa do Vasco e ajudar", desabafou Luís Fabiano em entrevista ao canal SporTV. O jogador de 37 anos está em São Paulo fazendo tratamento para amenizar as dores na cartilagem do joelho direito, e por isso será desfalque nas últimas duas partidas do Vasco na temporada, contra Cruzeiro e Ponte Preta, pelo Brasileiro. A pausa, na avaliação da equipe médica do clube, é necessária para que ele tenha chances de atuar sem restrições em 2018. "Comecei o ano bem. Até o momento em que não tinha dor fiz bons jogos e acreditava que seria um bom ano para mim e para o Vasco. Infelizmente, tive essa lesão que para um jogador de 37 anos... Infelizmente, aconteceu comigo", completou.