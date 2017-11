O Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, será palco de um jogo festivo neste domingo (26), às 10h30. O Amigos do Macaris enfrentará o Real Boa Vista. O time Amigos do Macaris é uma seleção de jogadores que marcaram época em clubes de Curitiba (Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná) e do Brasil (Grêmio, Internacional, Palmeiras,Vasco e Corinthians)

O evento ganhou o nome de “Jogo das Estrelas” e é promovido pelo casal de boxeadores Macaris do Livramento e Rosilete dos Santos.

O jogo conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Rádio Transamérica. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Fusão (https://www.facebook.com/fusaotv/)

A entrada será gratuita.

“Trata-se de um evento já tradicional em São José dos Pinhais e que acontece todos os anos. Por isso, vamos prestigiar e trazer familiares e amigos para ver de perto os grandes ídolos do nosso futebol”, diz o vice-prefeito de São José dos Pinhais, Thiago Bührer.

JOGADORES CONFIRMADOS

1- Marcelo (goleiro Atlético)

2- Roberto Costa (goleiro Atlético)

3- Luisinho (lateral Colorado)

4- Caio (lateral Colorado)

5- Luisinho Netto (lateral Atlético)

6 -M. Pinheiro (lateral Atlético)

7- Caxias (zagueiro Coxa e Colorado)

8- Nivaldo (Paraná e J.Malucelli)

9- “El Matador”

10- Wladimir (meia Corinthians)

11- Elizeu (meia Coxa)

12- Cacique (volante Coxa)

13- Alex Lopes (volante Atlético)

14- Embu (volante Corinthians)

15- Marcerlinho (meia Paraná e Atlético)

16- Amaral (lateral Pinheiros)

17- Jetson (atacante Coxa)

18- Polaco (atacante Paraná e Coxa)

19- Totó (atacante Coxa)

20- Marcão (zagueiro Atlético )

21- Pastor (meia Colorado)

22- Fabio (convidado )

23- Chupeta (convidado)

24- Anderlei (convidado)

25- Jeferson (goleiro Colorado)

Comissão Técnica

Macaris- Tecnico

Junior -Axiliar Tecnico

Lico - Roupeiro

Honei - Pre. Fisico.

Toninho e Juliana - Imprensa