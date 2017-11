'Me Chame pelo Seu Nome' lidera em indicações ao 'Oscar independente'

GUILHERME GENESTRETI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com seis indicações, o filme "Me Chame pelo Seu Nome", dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, lidera no Spirit Awards, tido como o 'Oscar do cinema independente'. A obra, que estreia em janeiro no Brasil, cravou um lugar nas categorias de melhor longa, diretor, direção de fotografia, montagem, ator (Timothée Chalamet) e ator coadjuvante (Armie Hammer). A obra conta a história do envolvimento entre um jovem europeu de 17 anos (Chalamet) e um pesquisador americano mais velho (Hammer), que se hospeda na casa de seus pais na Itália. O filme tem coprodução com o Brasil via a produtora paulista RT Features, que também emplacou indicações pelos filmes "Patti Cake$" e "A Ciambra". Em segundo lugar, após "Me Chame pelo Seu Nome", vêm "Corra!", filme de terror com temática racial dirigido por Jordan Peele, e "Bom Comportamento", policial dirigido pelos irmãos Safdie e protagonizado pro Robert Pattinson. Ambos tiveram cinco indicações cada um. 'Corra!' arrebatou menções como melhor filme, direção, roteiro, montagem e ator (Daniel Kaluuya). Já 'Bom Comportamento' está nas categorias de direção, montagem, ator (Pattinson), atriz coadjuvante (Taliah Lennice Webster) e ator coadjuvante (Benny Sfadie). Veja a lista dos indicados ao Spirit Awards: Melhor filme "Me Chame pelo Seu Nome" "Corra!" "Lady Bird" "The Florida Project" "The Rider" Melhor filme de diretor iniciante "Columbus", de Kogonada "Ingrid Goes West", de Matt Spicer "Menashe", de Joshua Z. Weinstein "Oh Lucy!", de Atsuko Hirayanagi "Patti Cake$", de Geremy Jasper Prêmio John Cassavetes "Dayveon", de Amman Abbasi "A Ghost Story", de David Lowery "Life and nothing more", de Antonio Méndez Esparza "Most Beautiful Island", de Ana Asensio "The Transfiguration", de Michael O'Shea Melhor direção Sean Baker, "The Florida Project" Jonas Carpignano, "A Ciambra" Luca Guadagnino, "Me Chame Pelo Seu Nome" Jordan Peele, "Corra!" Benny Safdie, Josh Safdie, "Bom Comportamento" Chloé Zhao, "The Rider" Melhor roteiro "Três Anúncios para um Crime" "Lady Bird" "The Lovers "Corra!" "Beatriz at Dinner" Melhor atriz Salma Hayek ("Beatriz at Dinner") Frances McDormand ("Três Anúncios para um Crime" Margot Robbie ("I, Tonya") Saoirse Ronan ("Lady Bird") Shinobu Terajima ("Oh Lucy!") Regina Williams ("Life and nothing more") Melhor ator Timothée Chalamet ("Me Chame pelo Seu Nome") Harris Dickinson ("Beach Rats") James Franco ("The Disaster Artist") Daniel Kaluuya ("Corra!) Robert Pattinson ("Bom Comportamento") Melhor atriz coadjuvante Holly Hunter ("Doentes de Amor") Allison Janney, ("I, Tonya") Laurie Metcalf ("Lady Bird") Lois Smith ("Marjorie Prime") Taliah Lennice Webster ("Bom Comportamento") Melhor ator coadjuvante Nnamdi Asomugha ("Crown Heights") Armie Hammer ("Me Chame pelo Seu Nome") Barry Keoghan ("The Killing of a Sacred Deer") Sam Rockwell ("Três Anúncios para um Crime") Bennie Safdie ("Bom Comportamento") Melhor roteiro de iniciante "Donald Cried" "Doentes de Amor" "Women Who Kill" "Columbus" "Ingrid Goes West" Melhor montagem "Bom Comportamento" "Me Chame pelo Seu Nome" "The Rider" "Corra!" "I, Tonya" Melhor direção de fotografia "The Killing of a Sacred Deer" "Columbus" "Beach Rats "Me Chame pelo Seu Nome" "The Rider" Melhor documentário "The Departure", de Lana Wilson "Faces Places", de Agnés Varda, JR "Last Men in Aleppo", de Feras Fayyad "Motherland", de Ramona S. Diaz "Quest", de Jonathan Olshefski Melhor filme internacional "BPM", de Robin Campillo (França) "Uma Mulher Fantástica", de Sebastián Lelio (Chile) " I Am Not a Witch", de Rungano Nyoni (Zâmbia) "Lady Macbeth", de William Oldroyd (Reino Unido) "Loveless", de Andrey Zvyagintsev (Rússia)