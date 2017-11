Curitiba recebe o maior Festival de Arrancada da América Latina

(foto: Divulgação)

Os motores vão roncar alto no autódromo Internacional de Curitiba no Festival Força Livre de Arrancada, o maior e mais tradicional da América Latina.

A expectativa é que mais de 40 mil pessoas acompanhem de perto a 24ª edição do evento que será realizada entre os dias 7 a 10 de dezembro.

A competição terá a presença de mais de 200 pilotos do Brasil e de outros países. Os participantes serão divididos em 21 categorias, de acordo com o tipo de preparação de cada carro.

“Em uma prova de Arrancada, ganha quem percorrer as distâncias de 201 ou 402 metros no menor tempo possível partindo da imobilidade. Para isso, os carros passam por preparação extrema”, explica Eduardo Pereira, diretor da Força Livre.

As categorias que mais empolgam o público é a Dragster Top Alcohol e Dragster Light que reúne carros capazes de ultrapassar a velocidade de 300km/h em pouco mais de 5 segundos.

Com dez campeonatos conquistados na Dragster Top e atualmente correndo na Light, Mauricio de Barba fala da expectativa de correr em Curitiba.

“Uma competição tradicional que mexe muito com o público e com os pilotos. A novidade esse ano é que vou andar pela primeira vez em Curitiba nos 201 metros, medida que meu carro é recordista no velopark”, disse o dono do carro numero 12.

Outras categorias que chamam a atenção do público são aquelas que contam com carros parecidos com carros de rua, porém preparados para a arrancada, como a Pro Mod e a Turbo Traseira que tem carros clássicos nacionais com tração traseira, como o Chevrolet Opala e também o Chevette que recebem preparações pesadas para alcançar os 1500 cavalos de potência.

“Um diferencial do Festival é que permite a interação de público e pilotos durante todo o evento. Um verdadeiro show e muito tradicional”, conta Pereira.

O Festival Força Livre tem patrocínio das empresas Master Power Turbos, Militec e Injepro.



FESTIVAL FORÇA LIVRE

7 a 10 de dezembro

Tabela de ingressos:

R$ 10,00 - sexta

R$ 20,00 – Sábado

R$ 30,00 – Domingo

R$ 70,00 – Credenciamento com aceso aos boxes (domingo)

R$ 100,00 – Credenciamento com acesso aos boxes (válido para sex, sáb. e dom)