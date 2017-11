Três homens são mortos em operação da polícia na Cidade de Deus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou hoje (21) uma operação na Cidade de Deus, zona oeste da cidade, para cumprir 61 mandados de busca e apreensão contra adolescentes em conflito com a lei. Durante a ação houve tiroteio, três homens foram mortos e um ficou ferido. As informações são da Agência Brasil. Por causa da operação, 12 escolas, três creches e cinco Espaços de Desenvolvimento Infantil da Cidade de Deus não funcionaram nesta terça, deixando 7.550 crianças sem aula. De acordo com Deoclécio de Assis, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que comandou a ação, os adolescentes buscados pela polícia praticavam roubos e furtos nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá, bairros mais próximos da Cidade de Deus. Segundo o delegado, 21 dos 61 mandados de apreensão de adolescente foram cumpridos, além de prisões de adultos. Na operação, a polícia também encontrou motos roubadas, maconha, cocaína, pedras de crack, uma pistola e um revólver.