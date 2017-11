Casa de jogos ilegais foi reaberta um mês após batida policial

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, cumpriu na tarde desta terça-feira, 21 de novembro, dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da comarca, no âmbito da segunda fase da Operação Di Venezia, que investiga corrupção envolvendo jogos ilegais na cidade.



Um dos alvos foi o Clube Sírio Libanês, local em que o Gaeco já havia realizado busca e apreensão em outubro deste ano, quando foi constatado o funcionamento de uma casa clandestina de jogos de azar. Na ocasião, os mandados foram cumpridos apenas na sobreloja. Nesta fase, foi deferida busca e apreensão em toda a extensão do clube. Verificou-se que o local havia sido reativado e os jogos haviam sido retomados com outros equipamentos. O outro mandado foi cumprido em um estabelecimento localizado no bairro Nova Rússia. Durante a operação, foram apreendidos computadores, documentos e equipamentos para jogos nos dois locais.



As investigações tiveram início em agosto deste ano e apuram infrações penais de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, prevaricação e corrupção. O nome da operação, Di Venezia, é em alusão ao famoso cassino italiano de mesmo nome, o mais antigo do mundo.