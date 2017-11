Com Gabriel Jesus no banco, City vence e garante liderança na Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Feyenoord por 1 a 0 nesta terça-feira (21), no Ettihad Stadium, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O gol foi anotado por Sterling, aos 43 minutos do segundo tempo, após tabelinha com Gundogan. Invicta, a equipe inglesa garantiu a liderança do Grupo F, com 15 pontos após cinco rodadas. A definição da outra vaga nos mata-matas será definida na última rodada, em 6 de dezembro. Já o Feyenoord, lanterna com apenas um ponto conquistado, está eliminado da Champions. Como o City já estava classificado às oitavas de final antes mesmo do apito inicial, Pep Guardiola optou por deixar alguns de seus titulares no banco, como David Silva e Gabriel Jesus. No caso do atacante brasileiro, foi também uma opção tática, pois o técnico acredita que ele e Aguero executam funções similares em campo. Gabriel entrou aos 18 minutos do segundo tempo, substituindo De Bruyne. NAPOLI Na outra partida do grupo, o Napoli venceu em casa o Shakhtar Donetsk por 3 a 0. Com seis pontos em cinco rodadas, os italianos precisarão vencer o Feyenoord na Holanda e torcer por derrota dos ucranianos, que jogarão por um empate diante do City, em Carcóvia —o Shakhtar é o vice-líder, com nove pontos. Preterido pelo técnico Giampiero Ventura na partida repescagem contra a Suécia, que deixou a Itália fora da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o atacante Insigne abriu o placar com um golaço de fora da área. Zieliński e Mertens fizeram os outros gols.