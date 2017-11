Real Madrid se classifica com goleada, e Liverpool cede empate ao Sevilla

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atual bicampeão Real Madrid confirmou nesta terça-feira (21) sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões com uma goleada por 6 a 0 sobre o Apoel, no Chipre, pela quinta rodada do grupo H. Cristiano Ronaldo e Benzema marcaram duas vezes cada; Modric e Nacho completaram o placar elástico. Com oito gols em cinco jogos, o craque português abriu vantagem na artilharia da competição europeia sobre Harry Kane, do Tottenham, e Wissam Ben Yedder, do Sevilla, que têm seis bolas na rede cada. Com 10 pontos, a equipe de Zinedine Zidane não pode mais ser alcançada por Borussia Dortmund e Apoel na chave. O outro time do grupo já classificado é o Tottenham, da Inglaterra, que garantiu vaga na rodada passada após vencer o próprio Real Madrid. GRUPO E Também nesta terça-feira, Liverpool e Sevilla empataram em 3 a 3, no Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo da quinta rodada do Grupo E. O time inglês desperdiçou três gols de vantagem e uma classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro tempo, o Liverpool vencia por 3 a 0, mas os espanhóis devolveram o placar na etapa complementar e buscaram o improvável resultado, que manteve tudo igual na chave. O time inglês foi aos nove pontos e manteve o ponto que tinha de vantagem para o Sevilla, que agora tem oito. Ambos os times poderiam garantir a vaga antecipada nas oitavas em caso de vitória, pois o Spartak Moscou ficou no empate por 1 a 1 com o Maribor na Rússia, mas a igualdade na Espanha manteve ingleses, espanhóis e russos brigando pelas duas vagas do grupo na próxima fase. Os gols do Liverpool foram anotados por Sadio Mané e Roberto Firmino (duas vezes). Ben Yedder também marcou dois, mas o Sevilla, que ainda contou com tento de Guido Pizarro.