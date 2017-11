Black Friday marca o início da recuperação das vendas

Black Friday cria uma boa expectativa para o fim de ano (foto: Franklin de Freitas)

A Black Friday deve trazer um ânimo adicional para o varejo. Essa é a expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Para a entidade, a realidade atual da economia brasileira, combinada com as perspectivas futuras, aponta para o início de uma recuperação gradual e sequencial nas vendas.

O crescimento do consumo das famílias no 2º trimestre de 2017, após nove trimestres consecutivos de queda, já indicava uma inversão de tendência, especialmente neste último trimestre do ano, mais aquecido do que os anteriores, por conta de fatores adicionais como a liberação dos saldos do PIS/PASEP, disponibilização dos lotes de restituição do imposto de renda, 13º salário, Black Friday, Natal e festas de fim de ano.

Com esse cenário, a Black Friday, programada para a próxima sexta-feira, funcionará como uma espécie de largada para as compras de fim de ano. Uma sondagem feita pela Fecomércio, mostra que mais de um terço dos paranaenses — 34,5% — pretende aproveitar a data para comprar mais.