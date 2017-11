Um terço dos paranaenses pretende comprar na Black Friday

Black Friday cria uma boa expectativa para o fim de ano (foto: Franklin de Freitas)

A Black Friday deve trazer um ânimo adicional para o varejo. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), a realidade atual da economia brasileira, combinada com as perspectivas futuras, aponta para o início de uma recuperação gradual e sequencial nas vendas.

O crescimento do consumo das famílias no 2º trimestre de 2017, após nove trimestres consecutivos de queda, indica uma inversão de tendência, especialmente neste último trimestre do ano, mais aquecido do que os anteriores, por conta de fatores adicionais como a liberação dos saldos do PIS/PASEP, disponibilização dos lotes de restituição do imposto de renda, 13º salário, Black Friday, Natal e festas de fim de ano.

Sondagem da Fecomércio PR mostra 34,5% dos paranaenses vão aproveitar a Black Friday para comprar mais. No entanto, a pesquisa revela que os consumidores estão bastante cautelosos em relação aos tão propalados grandes descontos. A maioria, 60,2%, não vê vantagens reais nesse tipo de campanha. De acordo com o diretor da Fecomércio PR, Rodrigo Rosalem, verifica-se que os paranaenses estão bastante atentos aos preços. “Os consumidores só irão comprar nesta sexta-feira se identificarem descontos realmente vantajosos, o que deve ser observado com atenção pelos comerciantes”, afirma.