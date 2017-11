UFPR divulga hoje o ensalamento da segunda fase do vestibular

O ensalamento para a segunda fase do Vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) estará disponível, hoje, no site do Núcleo de Concursos da Federal (NC-UFPR).

As provas discursivas estão marcadas para o próximo domingo, a partir das 14 horas. A duração máxima é de quatro horas e trinta minutos. A abertura dos portões ocorrerá às 12h40, com fechamento às 13h30. Também na segunda fase haverá avaliação por detector de metais de todos os candidatos antes da entrada nas salas e dos que tiverem que sair durante a prova.

A prova de Compreensão e Produção de Textos é comum a todos os candidatos e composta de três questões discursivas. Os candidatos farão ainda outras duas provas, de acordo com o curso pretendido. As provas extras são de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Sociologia e Filosofia, e têm sete questões discursivas de valor variável. Para alguns cursos, estão previstas ainda provas específicas e práticas.

A data provável para divulgação do resultado final é o dia 12 de janeiro de 2018.