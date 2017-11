Trabalhador pode estudar e procurar emprego sem sair de casa

O governo federal lançou, ontem, um pacote com quatro ações para melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. Além da Escola do Trabalhador — uma plataforma digital de ensino à distância com capacidade para qualificar, até o final de 2018, seis milhões de brasileiros —, três ofertas de serviços na internet irão facilitar a vida de quem precisa encaminhar o pedido de Seguro-Desemprego, solicitar ou consultar a Carteira de Trabalho e buscar vagas de emprego.

O Seguro-Desemprego via web permitirá que o benefício seja solicitado de casa, assim que o trabalhador receber os documentos demissionais. O procedimento ainda não elimina a necessidade de o profissional ir, após preencher seu cadastro na internet, até um posto do Sine, mas irá agilizar, funcionando como papa-filas, o atendimento nas agências.

Mas, o prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar no momento em que o trabalhador preenche o cadastro no Emprega Brasil, e não após o atendimento presencial, como ocorre hoje.

Os outros dois serviços que serão disponibilizados são aplicativos para smartphones, desenvolvidos pelo Ministério do Trabalho em parceria com a Dataprev.