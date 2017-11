Hortaliças ficam mais caras e frutas caem de preço nas Ceasas

As hortaliças ficaram mais caras no mês de outubro nas principais centrais de abastecimento do país, de acordo com o 11º Boletim Hortigranjeiro da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado ontem. Já o preço das frutas arpesentaram queda. O cenário é exatamente o oposto de setembro, quando as hortaliçaas caíram de preço e as frutas subiram.

A batata e a cenoura registraram os maiores aumentos. Em setembro, a batata havia apresentado a maior queda nas cotações. No entanto, em outubro, teve aumento superior a 90% nos estados de Goiás e do Paraná. O bom é que o preço das frutas natalinas estão em queda.