Inspirações para confraternizar

Mesa decorada por Talita Nogueira (foto: Nenad Radovanovic)

A chegada do verão traz consigo as reuniões familiares e de amigos que, na maioria das vezes, se dão em torno de uma mesa posta. Uma mesa bem decorada é uma demonstração de carinho e cuidado com os convidados. Pensando nisso, a Villa Batel Decor reuniu arquitetos e decoradores para montar mesas de verão no showroom da loja. Ao longo das próximas edições, você confere todas as mesas que foram decoradas.

A arquiteta Talita Nogueira se inspirou em texturas Black & White para compor a sua mesa, tão atuais hoje em dia na moda contemporânea. Para garantir o frescor e alegria do verão, acrescentou nuances de magenta e amarelo.

Os arquitetos Antonio Riskalla e Renata Mueller com sua equipe, a arquiteta Flávia Franco (de azul) e os estagiários Camilli dos Santos Lauerti e Vitor de Carvalho Fernandes

Nova marca

Os arquitetos Antonio Riskalla e Renata Mueller apresentaram sua nova marca Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores em coquetel para convidados na Artefacto Curitiba. A RM trabalha com projetos de áreas residenciais, comerciais e corporativas, desde a concepção até a execução das obras.

O diretor da Axell Banheiras e Spas Gustavo Feddersen, Luciane Benevides gerente do Espaço Impermix e o palestrante Bruno Pamplona.

Mercado de Luxo

O Espaço Impermix e a Axell Banheiras e Spas receberam arquitetos, designers e empresários para a palestra “O luxo sem frescura, como encantar clientes de alto valor todos os dias” comandada por Bruno Pamplona, fundador da Royal Boutique. O palestrante abordou estratégias de mercado e a importância de inovar para entender as necessidades do cliente de alto valor.