Secretaria vai abrir concurso para contratar funcionários para escolas

O Governo do Paraná vai contratar, por meio de concurso, mais funcionários administrativos (agentes II) para as escolas estaduais. A Secretaria da Fazenda já autorizou o reforço no quadro de servidores efetivos e o processo tramita agora na Secretaria da Administração. O número de vagas a serem ofertadas ainda está em estudo.

O anúncio foi feito ontem pela secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, que recebeu a direção do sindicato que representa os professores para uma reunião sobre as demandas da categoria. Atualmente, a rede pública de ensino tem mais de cem mil profissionais, entre professores e funcionários.