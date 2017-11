Desde a noite de segunda-feira, chuvas fortes foram registradas no interior do Paraná. Em Londrina, oas ventos atingiram a velocidade de 146 km/h, e provocou muitos estragos. Ontem, chuva de granizo ocorreram em Irati e outros municípios próximos. Em Curitiba, a chuva chegou no final da tarde, mas sem muita força. De qualquer forma, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tinha alerta de chuva forte para a Grande Curitiba até o final da madrugada de hoje.

Ainda pode chover fraco em Curitiba ao longo do dia, mas a partir de amanhã o sol volta a aparecer e o tempo fica mais firme e assim segue até o final de semana, com temperaturas amenas.