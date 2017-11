Reunião com pai de Neymar deve selar Lucas Lima no Palmeiras

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar pai, empresário de Lucas Lima, virá ao Brasil na semana que vem para definir o futuro do meia do Santos. O atleta foi afastado nesta terça-feira (21) após ter avisado o clube da Vila Belmiro que não renovará seu contrato em dezembro. Com a confirmação da mudança de clube, o Palmeiras é o destino iminente. O pai da estrela do Paris Saint-Germain virá a São Paulo para conversar com Lucas Lima, sua família e também Edson Khodor, seu outro empresário. Em seguida, tratará com Alexandre Mattos e Maurício Galiotte para oficializar que o meia tem interesse em jogar no time alviverde. Os representantes do atleta já conversaram com a diretoria do Palmeiras sobre o projeto de carreira do meia e devem bater o martelo. O Globoesporte.com, inclusive, afirma que a família de Lucas conhecerá as instalações do time. Neymar pai já esteve no local, e o aprovou, durante a passagem da seleção brasileira no CT palmeirense, em outubro. Oficialmente, o estafe do atleta afirma que a definição só acontecerá depois do Brasileiro, no início de dezembro. O Palmeiras admite o interesse, mas descarta que o acerto já tenha sido feito. Apesar disso, o clima no Palmeiras é de otimismo. O assunto já é tratado com naturalidade internamente desde a promessa do meia de atuar no Palmeiras caso ficasse no Brasil. No planejamento para a próxima temporada, o nome dele também é dado como certo. O cenário para um final feliz entre Palmeiras e Lucas Lima surge pela postura do meia. Recentemente, o estafe do jogador levou duas propostas financeiramente mais vantajosas, mas ambas acabaram rejeitadas: Fenerbahce (Turquia), que ofereceu quase R$ 20 milhões anuais em um contrato de quatro anos, e um time chinês, que projetou R$ 55 mi por temporada em cinco anos de compromisso. Até agora, ao menos dois nomes estão confirmados como novidades na Academia de Futebol em 2018: Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Cruzeiro, e Emerson Santos, zagueiro do Botafogo. Weverton, goleiro do Atlético-PR, tenta ser liberado antes de maio para também ser apresentado na pré-temporada.