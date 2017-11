EUA apresentam plano para 'derrubar' regras da internet

Reguladores federais dos Estados Unidos detalharam ontem os planos para derrubar as regras de internet aberta estabelecidas na gestão Obama. As mudanças devem ser aprovadas numa reunião da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) em meados de dezembro. O projeto cria novas oportunidades para provedores de internet, permitindo que eles formem alianças com meios de comunicação e outras empresas online para oferecer serviços na rede com velocidade e qualidade maiores. As mudanças também ajudariam a liberar o caminho para preços criativos e pacotes de serviços para atrair mais consumidores. "Pela minha proposta, o governo federal vai parar de microgerenciar a internet", disse o presidente do FCC, Akit Pai, por meio de nota. As regras atuais exigem que os provedores de serviços de internet tratem todo o tráfego web igualmente, mantendo todos os cantos da internet acessíveis a consumidores. Elas também limitam a possibilidade dos provedores de favorecer conteúdos, inclusive seus próprios. Empresas de internet e muitos grupos de consumidores veem a legislação atual como crucial para sustentar a competição.

ZIMBÁBUE

Renúncia

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou ao cargo ontem, de acordo com o presidente da Câmara, Jacob Mudenda. Ele interrompeu os procedimentos de impeachment, ao afirmar que recebeu uma carta de Mugabe com o pedido de demissão, que tinha "efeito imediato". Pela manhã, o Parlamento iniciou um processo de impeachment contra Mugabe, depois que o chefe de Estado mais antigo do mundo resistiu à pressão para se afastar após 37 anos no poder, apesar dos militares terem tomado o poder e colocado ele e sua família sob prisão domiciliar.

PORTUGAL

Racionamento

As autoridades portuguesas estão considerando adotar um racionamento de água durante a noite em resposta à maior seca que o país já passou. De acordo com o governo, 94% do território português está passando por uma seca "extrema". O secretário do meio ambiente, Carlos Martins, afirmou, no entanto, que o racionamento pode sair pela culatra, pois os cidadãos podem estocar água antes do anoitecer. A medida ajudaria a reduzir a perda de água por canos quebrados. Martins também citou a redução da pressão de água no sistema de distribuição.

IRÃ

Eliminação

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou ontem que o Estado Islâmico foi eliminado na região. "Com a graça de Deus e graças aos esforços dos países da região, hoje podemos dizer que esse mal foi eliminado ou minimizado", afirmou Rouhani a um grupo de funcionários do governo. No mesmo dia, o general Qassem Soleimani, chefe das operações estrangeiras na Guarda Revolucionária do Irã, também anunciou o fim do Estado Islâmico na região. O Irã forneceu auxílio militar e econômico ao Iraque e à Síria na luta contra o grupo terrorista e extremista.

JOVENS

Desemprego

O relatório lançado pela Organização Mundial do Trabalho (OIT) alerta para o desemprego juvenil, que atinge 70,9 milhões de jovens no mundo. Para 2018, a estimativa é de que o desemprego entre a população jovem aumente ainda mais, chegando a 71,1 milhões de pessoas. O documento mostra que, em 2016, a taxa global de desemprego juvenil ficou em 13%. Para 2017, deve ficar um pouco acima, em 13,1%. O indicador representa melhora significativa se comparado ao auge da crise, em 2009, quando foram registrados 76,7 milhões de jovens desempregados.