Lapa vira capital do cinema no Paraná

O Maestro é uma das atrações (foto: Foto: Divulgação)

Começa hoje a 10ª edição do tradicional Festival de Cinema da Lapa. Promovido pelo Instituto Histórico e de Cultura da Lapa, em parceria com o Instituto Borges da Silveira, o evento é considerado uma das principais celebrações do cinema nacional. O festival segue até o domingo, com a exibição gratuita de 34 filmes ao longo dos cinco dias de evento, além da realização de oficinas e bate-papos.

Os filmes serão projetados em dois espaços selecionados especialmente para o festival — uma enorme tenda instalada na Alameda David Carneiro e o histórico Theatro São João. Um dos grandes destaques da programação ficará por conta da mostra competitiva, que contará com a exibição dos filmes “João O Maestro”, “A Menina Índigo”, Filme da Minha Vida” e “Bye Bye Jaqueline”. As exibições diárias tem diversos horários.