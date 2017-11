(foto: Divulgação)

O polêmico projeto “Escola sem partido”, pelo qual parlamentares da bancada evangélica pretendem impor restrições à discussões sobre política e sexualidade na rede pública municipal de ensino de Curitiba foi retirado da pauta de ontem da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores a pedido dos autores: Thiago Ferro (PSDB), Osias Moraes (PRB) e Ezequias Barros (PRP). Proposta semelhante que prevê as mesmas restrições para as escolas estaduais também aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.

Diárias

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) determinou a devolução de diárias indevidas recebidas por vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guaratuba (Litoral) nos anos de 2011 e 2012. O motivo foi a falta de comprovação dos motivos ou da efetiva realização das viagens. O valor original total do ressarcimento é de R$ 11.200,00. O então presidente do Poder Legislativo, vereador Paulo Eder Araújo (gestão 2011-2012), foi multado em R$ 1. 450,98.

Atualização

Foram responsabilizados os servidores Ângelo Babiuk, que deve devolver ao município R$ 400,00; Rogério Pimentel da Silva (R$ 2.850,00) e Geovani Alexandre Kurtz (R$ 1.200,00). Os vereadores que devem ressarcir valores são: Ana Maria Correa da Silva (R$ 1.350,00); José Carlos Gonçalves (R$ 900,00); Laudi Carlos de Santi (R$ 450,00); Natanael Correia de Araújo (R$ 2.700,00); Paulo Eder de Araújo (450,00) e Sérgio Alves Braga (R$ 900,00). Esses valores serão atualizados, com juros e correção monetária.

Programa

Indícios de irregularidade também levaram o TCE a suspender a licitação da prefeitura de Arapoti (Região Central) para contratação de empresa para prestação de serviços e licenciamento de software de gestão pública. A licitação estava prevista para o último dia 16. A liminar foi concedida no último dia 10.

Impedimento

O tribunal acatou representação da empresa CP Junior Representações que apontou sete irregularidades edital. Entre elas, o impedimento de participação na licitação de empresas em recuperação judicial, a exigência ilegal de visita técnica e a ausência de critérios de atualização monetária no caso de atraso nos pagamentos.

Biometria

A Justiça Eleitoral do Paraná ultrapassou na semana passada, a marca de 6,5 milhões de eleitores atendidos biometricamente e está em segundo lugar no país, em números absolutos, no processo de revisão biométrica. De acordo com relatório divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, até o último dia 16, 6.508.129 eleitores tiveram seus títulos revisados no Estado, o que equivale a 82,04% da meta final. Em primeiro lugar aparece São Paulo, com 9.807.504 eleitores, o que equivale a 30,02% do eleitorado daquele Estado.

Ranking

Se comparados o resultado do Paraná com o do Rio Grande do Sul, que possui uma estrutura semelhante, o TRE gaúcho já revisou 4.206.748 eleitores, o equivalente a 50,35% e ocupa a quinta posição nacional, atrás de Pernambuco e Goiás, que aparecem, respectivamente, em terceiro e quarto lugares. Somente este ano foram registrados 2.233.049 atendimentos, o que equivale a 110,11% da meta prevista para este ano. Meta esta que foi atingida dois meses antes do prazo final de 2017, que termina dia 15 de dezembro. Até o momento, uma média de 212.709 eleitores foram atendidos por mês, incluindo aí os meses de janeiro, fevereiro e março que não contaram com os procedimentos de revisão obrigatória.