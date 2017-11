Leilão das dívidas de Curitiba tem desconto de 18,2%

A prefeitura de Curitiba obteve um desconto médio de 18,2% no segundo leilão de dívidas realizado para quitar as pendências com fornecedores que têm mais de R$ 300 mil a receber do munícipio. Com isso, para a prefeitura quita um lote de R$ 10 milhões de dívidas desembolsando apenas R$ 8,18 milhões. A economia de R$ 1,82 milhão é suficiente, por exemplo, para construir uma escola de médio porte. O desconto mínimo nos lances era 11%. O dinheiro será pago aos vencedores do pregão realizado ontem em cerca de 30 dias.

Nos dois leilões já realizados, o município quitou um total de R$ 18,8 milhões, economizando com o modelo aplicado R$ 3,5 milhões aos cofres públicos. O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Vitor Puppi, destaca o bom fluxo que foi implementado ao longo do ano para resolver as pendências deixadas pela gestão anterior, entre as quais as dívidas com fornecedores.

Além dos leilões, a prefeitura começou a pagar em setembro as dívidas cujos credores optaram por receber de forma parcelada e também quitou as pendências com quase 800 fornecedores que tinham valores menores que R$ 300 mil a receber. “São todas medidas de racionalidade financeira e respeito aos contratos firmados”, disse Puppi. “Dessa maneira, conseguimos avançar muito este ano na reorganização das finanças de Curitiba, que estavam bastante comprometidas”, afirmou.

As empresas que participaram do leilão têm a receber cerca de R$ 250 milhões, valor agora reduzido em R$ 10 milhões. O leilão foi dividido em 15 lotes, nos quais os participantes fazem seus lances – foram 367 lances neste pregão. A distribuição em lotes foi aplicada para estimular a concorrência entre os participantes e se mostrou acertado. O maior desconto foi obtido no lote com maior valor – foram 20% sobre R$ 3 milhões.